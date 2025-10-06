ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は６日、予選２日目が終了した。辻栄蔵（５０＝広島）はレース前にリング交換の整備を行って臨んだ１Ｒ、４コースからコンマ０８のトップＳを決めて１Ｍ制圧。今節の初白星を挙げた。「足は悪くない。リング交換してまだつかめてはいない」と感触は悪くなく、さらなる上積みも求めて行く。３日目は１、３号艇の２走。大幅な得点アップも見込め、準優好枠も