内モンゴル自治区赤峰市巴林右旗の遼慶州白塔を見学する観光客。（７月２０日撮影）（赤峰＝新華社記者／貝赫）【新華社赤峰10月6日】中国内モンゴル自治区赤峰市巴林（バイリン）右旗にある遼慶州白塔（遼釈迦仏舎利塔）は1047（遼・重熙16）年に創建された八角七層、高さ73.3メートルのれんが木造によるアーチ構造の塔で、遼代建築と仏教文化を研究する上で貴重な実物資料となっている。第3次全国重点文物保護単位（国宝・重要