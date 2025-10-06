３日、重慶市の湖広会館と周辺の景観。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶10月6日】中国重慶市は国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）中、多くの市民や観光客でにぎわっている。悠久の歴史を有し、奥深い巴渝文化、三峡文化、抗戦文化などが相互に調和する同市はここ数年、経済の質の高い発展を推進する一方、歴史的記憶の保存と継承に力を入れてきた。古今の建築が共存する都市景観は、観光振興のキャッチ