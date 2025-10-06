元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が6日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。6日（日本時間7日）のドジャース―フィリーズのナ・リーグ地区シリーズ第2戦（同午前7時8分開始）の見どころを語った。先発はド軍がサイ・ヤング賞2度のスネル、フ軍が今季チームトップの15勝を挙げた左腕ルサルドだ。松坂氏は「投手戦になる。終盤まで1―0、0―0でいくのでは」と、両投手のハイ