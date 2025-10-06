東急・田園都市線で列車同士が衝突し脱線した事故で、国の運輸安全委員会の調査は6日午後10時20分ごろに終わりました。6日午後11時半から順次運転再開するということです。【映像】夜通し作業が続く、衝突現場付近の様子5日午後11時すぎ、田園都市線の梶が谷駅に向かう上りの普通列車が停車していた回送列車に衝突しました。国土交通省と東急電鉄によりますと、衝突された回送列車の運転士は見習い期間中で、隣には指導係の