【ニューヨーク共同】週明け6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前週末比248.80ドル安の4万6509.48ドルを付けた。前週末まで4日連続で終値の最高値を更新したことなどを背景に、利益確定を狙った売り注文が先行した。