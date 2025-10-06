女優の蒔田彩珠が、冬物コーデを披露した。６日にインスタグラムで「今年の冬は色物を取り入れようと思います着るのが楽しみです！」とつづって、ブルーのモコモコアウターを着た姿をアップした。この投稿には「あら素敵」「ワイルド感あり」「ほれてまうやろー」「色っぽさが増すということやね」などの声が寄せられている。