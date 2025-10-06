デビュー１５周年を迎えた３人組歌謡コーラスグループ・純烈が、来年１月１４日にＣＤ６枚組＋ＤＶＤ２枚組ボックスセット「純烈１５周年記念ＢＯＸ純情烈将伝」をリリースすることが６日、分かった。「純烈―」は全９０曲をＣＤに収録。ボックスセット用に選ばれたベストライブ映像、未発表映像（特典映像）を収録したＤＶＤ、１００ページに渡るブックレット、グループ結成の２００７年からの歴史をまとめたヒストリーブッ