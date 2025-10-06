【新華社婺源10月6日】中国江西省上饒（じょうじょう）市婺源（ぶげん）県では早朝、薄霧に包まれた農村道路に観光バスのクラクションと鳥のさえずりが交錯し、風情ある風景が多くの観光客を引き付けている。「中国で最も美しい農村」と称される同県では、秋の訪れとともに農作物の天日干しや紅葉、広大な棚田が趣を増し、9〜12月にベストシーズンを迎える。田んぼの黄金色とカエデの赤に彩られた村落から炊事の煙