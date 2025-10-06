2024年4月、家族と写真に納まる坂口志文大阪大特任教授（左から4人目）＝滋賀県長浜市（兄の偉作さん提供）大阪大特任教授坂口志文さん（74）の元教え子で、京大医生物学研究所教授の伊藤能永さん（47）は、坂口さんが妻教子さん（71）と二人三脚で研究を進めていたと振り返り、ノーベル賞授与決定をたたえた。京大再生医科学研究所で坂口さんに師事した伊藤さんによれば、教子さんは当時研究室で助教を務め、実験のマネジメン