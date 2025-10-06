ネクスコ東日本などによりますと6日午後、北陸自動車道上り線の柿崎IC～上越ICの間で、大型トラック1台が燃える火災がありました。この火災で午後7時20分から、柿崎IC～上越IC間の上下線で通行止めとなっていますが、午後10時前に鎮火し、午後10時10分をもって下り線は通行止めが解除されました。上り線は通行止めが継続されています。警察によると大型トラックに乗っていた男性運転手1人は避難しているということです