福岡県警筑紫野署は6日、太宰府市観世音寺1丁目付近で同日午前7時ごろ、通行中の女子小学生が見知らぬ男性につきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は白髪頭、白黒のボーダー柄Tシャツ、半ズボン着用。