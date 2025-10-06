ボートレース大村の「長崎新聞社杯」は６日、予選最終日の２日目が行われた。北山康介（３５＝東京）は２日目５Ｒ、６コースからコンマ０８のトップＳを決めてまくり差すが３着止まり。レース後は「スリット足が弱い。回った感じも合ってないペラ調整」と調整室へ駆け込んだ。後半１０Ｒは２コースから差しを狙うも、カドの寺本重宣の仕掛けに後手を取り３着が精一杯だった。何とか予選を１３位で突破したものの、今節の相