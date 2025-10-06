ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は６日、予選２日目が終了した。村上遼（３３＝長崎）は２日目２Ｒ、５コースから１Ｍ最内を差してバック３番手。道中は白井英治の猛追を振り切って３着を死守した。「ダッシュ分もあるのか中村日向選手よりのぞく感じだった。体感は初日の方が良かったけど、直線寄りで出足も悪くない。現状の足に不満はない。何か違和感が出るまで大きなことはしないつも