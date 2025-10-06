ウォーミングアップする横浜ＤｅＮＡの選手たち＝６日、横浜横浜ＤｅＮＡは６日、横浜スタジアムで約２時間、全体練習を行った。フリー打撃などで汗を流したほか、非公開でサインプレーを確認。三浦監督は「マウンド、打席、守備の感覚をつかみながら試合に入っていく」と話した。この日から宮崎県で秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」が始まり、牧が出場した。三浦監督は「久しぶりの実戦なので慎重にやる。４番