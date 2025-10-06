ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は６日、予選２日目が終了した。２日目はインが７勝する一方で、恵まれ以外の決まり手が全て登場。３連単高配当も飛び出す波乱の１日となった。そんな中、鮮やかなカドまくりで快勝したのが山口達也（３９＝岡山）だ。７Ｒは４カドからスリット後に伸びてまくり切り、今節初白星をゲット。「行き足が良く、その延長で伸びもいい部類だと思う。大きなこと