アイドルグループ・Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太の公然わいせつ事件を受け、「ぷっちょ」のＣＭキャラクターに起用している菓子メーカーのＵＨＡ味覚糖は６日、取材に対して対応を検討していると明かした。同社広報担当者は「『ぷっちょ』のＷＥＢ動画の掲出に関しまして、状況の推移を見て検討してまいりますが、現時点でお答えできることはございません」と回答した。６日時点でもＡぇ！ｇｒｏｕｐが出演した「ぷっ