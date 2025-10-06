バレーボールのワールドチャレンジシリーズ（7〜8日）の開幕を前に前日練習が6日、試合会場となる東京有明アリーナで行われた。本シリーズでは、日本代表主将でエースの石川祐希（29）が所属する欧州王者のシル・サフェーティ・ペルージャと、若きエース・郄橋藍（24）擁するSVリーグ初代王者、サントリーサンバーズ大阪が対戦。日本の2大エース直接対決が国内で実現する。【写真を見る】ペルージャ・石川祐希「この試合を楽