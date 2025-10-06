¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÉ×¤È¤Î·ëº§¤«¤é1Ç¯Ž¥Ž¥Ž¥¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó(34)¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¿åÃå¤­¤Þ¤·¤¿Á´¤Æ¤ÏYouTube¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¾Þ¥ì¡¼¥¹¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Ë¹õ¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ê¡¼¥¹Éþ»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£