Ê¡²¬Åì½ð¤Ï6Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èä¨¾¾2ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç3Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÅÌÊâ¤ÇÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¤Ä¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¡¢Çò¿§Ã»È±¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§È¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§È¾¥º¥Ü¥óÃåÍÑ¡£