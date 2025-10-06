¸µÍè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÉñÂæ¤Ç¥¿¥Õ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤­¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿MFÀÆÆ£¸÷µ£(QPR)¤Ïº£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇAÂåÉ½½é¾·½¸¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁª¤Ð¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÌö¤·¤ÆÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀÆÆ£¤Ï²£ÉÍFC¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£17Ç¯¤ÎU-17WÇÕ(Éé½ý¤Î