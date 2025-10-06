ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤È¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ(FCÅìµþ)¤Ï10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(Ì£¥¹¥¿)¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°ÌÃÖ¤òº£²ó¤ÏÂ¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤â°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊ¾å¤¬¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤È¤Ï°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¼éÈ÷¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤«¤òÂ¬¤ì¤ë¤È»×¤¦