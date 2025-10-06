¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬10·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦ÅÄÃæÍµÆó¡Ê60ºÐ¡Ë¤È·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿ ËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¿¤±¤É º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ç¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ê ³§¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­Ç°Æü¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ð´é¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¡Ä¿È¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿´¿·¤¿¤Ë11Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»³¸ý¤ÈÅÄÃæ¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëº§¤·