¤³¤Î²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤³¤Î¿ôÇ¯´ÖÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë»²Àï¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡ÖºÇ¤â¹â³Û¤ÊµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼êTOP5¡×¤ò¡ØSalaryleaks¡Ù¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£5°Ì¡§¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¹ñÀÒ¡§¥É¥¤¥ÄÇ¯Îð¡§30ºÐ¿äÄêÇ¯Êð¡§370Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½6.45²¯±ß¡Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë