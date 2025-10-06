¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤ª¤Ë¤®¤ê2525¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤òË¾¤à¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤¿É×ÉØ¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÇ¥¿±¤Ï¡¢¤µ¤¾´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬È¾Ç¯¸å¡¢ºÊ¤¬ÃÖ¤­¼ê»æ¤ò¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£(¤ª¤Ë¤®¤ê2525)