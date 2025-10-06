¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±6Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ2±ß43Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á149±ß82¡Á92Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1679¡Á89¥É¥ë¡¢175±ß07¡Á17Á¬¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÀÑ¶ËÅª¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬±ó¤Î¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£