ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï4Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£J1»ÄÎ±¤Ø¡¢¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤¿·³ã¡£¤·¤«¤·Á°È¾23Ê¬¡¢°ì½Ö¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¼ºÅÀ¡£0ÂÐ1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£È¿·â¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¡¢¾®Ìî¤Î¥¯¥í¥¹¤òÇò°æ¤¬¼õ¤±¤Æ¡¢¤«¤ï¤¹¡Äº®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤íºÇ¸å¤ÏÆ£¸¶¡¢¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤ÏÆ£¸¶¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¾®Ìî¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤¬Áê¼ê¥­ー¥Ñー¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â