¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¿·´¶³Ð¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¡Ê³Ö½µ¿åÍËÆü23»þ¡Á¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬ÀøÆþ¡£¥â¥Ç¥ë¤Îº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¶äºÂ¡×¤­¤Û¡¢¡ÖclubÈÞ¿é¡×¤â¤â¡¢¡ÖMILLION¡×¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ñÌ£¤ä¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¸¤Î¥­¥ã¥Ð¾î¡¦¤­¤Û¡¢Stray Kids¤«¤éÇ§ÃÎ¢¡¤­¤Û¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡½ ¤Þ¤º³§¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ