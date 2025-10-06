¡Ö¿À¸Íµí¥¹¥Æー¥­¡õ¥Ï¥ó¥Ðー¥° ¥«¥ß¥·¥²¡×Ì©ÃåÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ»ºÌWAZAIRO¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Èþ¿ÍÅ¹¼ç¤Î»Å¹þ¤ß¤äÄ´ÍýÉ÷·Ê¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¿À¸Íµí¥á¥Ë¥åー¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÃæ¿´¡¢Á´10ÀÊ¤Û¤É¤Î±£¤ì²ÈÅªÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢A5¥é¥ó¥¯¿À¸Íµí¥¹¥Æー¥­¤ä100%¿À¸Íµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òµá¤á¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ ¸µ¥Õ¥ì¥ó¥Á½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤¬¼«¤éÆù¤Î²ô¤«¤éÀ°·Á¡¦²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¿À¸Íµí