¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥¯ 2¡Ý1 ¥Ç¥ó¥Ç¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÅì¤¬ÀäÉÊ¥È¥é¥Ã¥×¢ªÅ¨GK¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎË¸³²¥Ø¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËÄ¶Àä¥È¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¸å¤í¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ó¥¿»ß¤á¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÁê¼êGK¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Ç¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿°ËÅì¤Ï1¡¼1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿71Ê¬¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó