¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ 1¡¼0 ²£ÉÍFC¡Ê10·î4Æü¡¿¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤ÎÃåÃÏ¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤êÆ§¤ß¤Ä¤±ÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¶õÃæ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È²£ÉÍFC¤¬ÂÐÀï¡£¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î46Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç²£ÉÍFC¤ÎFW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¤È