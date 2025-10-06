¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¡ÁÂæËÌ/Åí±àÀþ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£±¿¹ÒÆü¤Ï12·î27Æü¡¦30Æü¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊHIS¡Ë¤ÈAFC¥Ä¥¢¡¼¥º¡¢T-LIFE¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥Ä¥¢¡¼¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥äCI2169ÀÅ²¬¡Ê11¡§40¡Ë¡ÁÂæËÌ/Åí±à¡Ê14¡§30¡Ë¡¿12·î27ÆüCI2169ÀÅ²¬¡Ê11¡§25¡Ë¡ÁÂæËÌ/Åí±à¡Ê14¡§15¡Ë¡¿12·î30ÆüCI2168ÂæËÌ/Åí±à¡Ê06¡§55¡Ë¡ÁÀÅ²¬¡Ê10¡§40¡Ë¡¿12·î2