Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò52¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»í¡Ê25¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°È±¤òºî¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤Æ¤£¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤ÈÈþÍÆ»Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÁ°È±3Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤µ¤Ã¡×¤È¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¥Ø¥¢ÈäÏª¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤ï¤è¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÈ±¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¤¼¤Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿