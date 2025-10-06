Ê¸²½ÊüÁ÷¥­¥ã¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î½¢¿¦¾ðÊó¸¦µæ½ê¤Ï2025Ç¯9·î8Æü¡¢2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö2026Æþ¼Ò´õË¾¼ÔÂÐ¾Ý½¢¿¦³èÆ°[¸åÈ¾]½¢¿¦¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥­¥ó¥°Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢²áµî10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¦³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯¤Ë3²ó¡Ö´ë¶È¤Î½¢¿¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£2026Ç¯Â´½¢³èÀ¸¤ÎÃíÌÜ¤Î´ë¶È¤Ï½÷»Ò½ç°Ì¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10°Ì¡§ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×¡¢9°Ì¡§ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê£Ê