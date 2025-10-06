¢¡¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð1¡½8¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê6Æü¡¢Æî¶¿¡Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î°ãÏÂ´¶¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°³«ËëÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö2ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¿û°æ¿®Ìé¤«¤é¤¤¤­¤Ê¤ê±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï3ÅÙ¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£3²ó1»à¤Ç¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»°Í·´Ö¤Î¿¼¤¤Åö