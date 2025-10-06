²£ÉÍÃÏºÛ¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡ËÆ±µï¤¹¤ëºÊ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¤ÎÈï¹ð¡Ê£¸£´¡Ë¡áÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¡á¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤¬£¶Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¡ÊÃ°±©ÉÒÉ§ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤âµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¤Û¤Ü¿²¤¿¤­¤ê¤À¤Ã¤¿ºÊ¡Ê£¸£°¡Ë¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿Èï¹ð¤¬¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¾­Íè¤òÈá´Ñ¤·¡¢