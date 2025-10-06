¥É¥ë±ß£±£µ£°±ßÉÕ¶á¤ËÈ¿Íî¡¢ËÜÅÄ¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡á£Î£Ù°ÙÂØ £Î£Ù½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï150.00ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Î¥Ö¥ìー¥ó¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅÄ»á¤Ï¡Ö²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤Ê¤éÊª²Á¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¡¢1¥É¥ë¡á150±ß¤Ï¹Ô¤­²á¤®¡×¡Ö·ÐºÑ¾õ¶·¤¬Âç¤­¤¯°­²½¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢12·î¤ÎÍø¾å¤²¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ USD/JPY150.01