THE RAMPAGE ÀîÂ¼°íÇÏ¤Î¥½¥í¡¦Îí¡ÊL.E.I.¡Ë¤¬¡¢3rd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCrisis¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£½é¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÏTHE RAMPAGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ¹Ç¯¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿YAMASHO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£¹õ¡¹¤È¤·¤¿¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÉ¬»à¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¸òºø¤·¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ÈµßºÑ¤Ø¤Î¸÷¤¬Æ±µï¤¹¤ëHipHop¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¸ø»ä¶¦¤Ë¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Æó¿Í¤À¤«¤é¤³