XinU¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎYouTube Live¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯12·î26Æü°ÊÍè¤ª¤è¤½1Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢XinU½é¤È¤Ê¤ëÂçºå¡¦Music Club JANUS¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤â·èÄê¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë11·î12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·EP¡ØXinU EP #04¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü¤È¼ýÏ¿¶Ê¤âËÜÆüÆ±»þ¸ø³«