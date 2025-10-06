±é²Î²Î¼ê¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬10·î6Æü¡¢¡ã¿·¾Ï¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë»é¤¬¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦2024Ç¯¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é´â¤¬È¯³Ð¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£6»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢25Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿»ÔÀîÍ³µªÇµ¡£2·î¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢5·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖÛ°¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£5·î¤Ë¤Ï¡ã»ÔÀîÍ³µªÇµ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡ä¤ÈÂê¤·¤ÆÁ´¹ñ3²Õ½ê¤Ç¥³