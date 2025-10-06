¡È¤ª¤Ç¤ó¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡É¶ñºà¤ÎÂçº¬¤È¥¿¥Þ¥´¤ÎÃÍÃÊ¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤â¡Ä¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¡È¤ª¤Ç¤ó¤Î¼çÌò¡ÉÈ©´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤Ã¤Ä¤¢¤Ä¤Î¤ª¤Ç¤ó¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é¾¦Å¹³¹¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎý¤êÊªÅ¹¡Ö³÷½Å¤«¤Þ¤Ü¤³Å¹¡×¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ï¤Ï20¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤­¤Ä¤Í¿§¤ËÍÈ¤²¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤âÌ¾Êª¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÇº