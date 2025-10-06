ÇÐÍ¥»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë²»³Ú·à¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×¡Ê7¡Á26Æü¡¢Æ±½ê¤Ê¤É¡Ë¤Î°Ï¤ß¼èºà¤È¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤ËÎ×¤ó¤À¡£¾¼ÏÂ¤ò¾Ð¤¤¤Ç¾È¤é¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î´î·à²¦¡×¡¢¥¨¥Î¥±¥ó¤³¤È±ÝËÜ·ò°ì¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢³©Àî¾Þºî²È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¡Ê45¡Ë¤¬¿·ºîµº¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¡£¥¨¥Î¥±¥óÌò¤Î»ÔÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈá·à¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£º£²ó¤Ï´î·à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Í¡£Ç¯Îð¤Ë