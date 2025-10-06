¸½ÃÏ10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÆÇÏÃæµ÷Î¥¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢¥ª¥Ú¥é¾Þ¡ÊG1¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÄ´¶µÇÏ¥Ð¥ë¥Ê¥ô¥¡¥é¡ÊÌÆ3¡¦J.¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë¤¬²÷¾¡¡£Á°Áö¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥©¡¼¥ÉS¡ÊG2¡¦¼Ç2000m¡Ë¤ËÂ³¤¯½Å¾ÞÏ¢¾¡¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½éÄ©Àï¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀ©¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2Ê¬05ÉÃ52¡Ê½Å¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥Ê¥ô¥¡¥é¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¾Àþ¤Ø¡£³°¤«¤é¥·¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬¤·¤Ö¤È¤¯Ç÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç