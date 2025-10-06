Æü»º¤Î¿·¡ÖºÇ¾®¡¦ºÇ°ÂSUV¡×¡ªÆü»º¤ÎÃæÅìË¡¿Í¤Ï2025Ç¯9·î16Æü¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤òÃæÅìÁ´°è¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¿·¶½¹ñ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SUV¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·øÄ´¤ÊÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤â¹ë²Ú¡ª Æü»º¤Î¿·¡ÖºÇ¾®¡¦ºÇ°ÂSUV¡×¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤