¤ªÂ·¤¤ÊÁ¤Î¿åÃå¤Ç¾Ð´é¸µAKB48¤Ç¼Â¶È²È¤Î´é¤ò»ý¤ÄÈÄÌîÍ§Èþ(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²­Æì¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢»Å»öÃç´Ö¤È²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç²­Æì¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ó¥­¥Ë¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÊÁ¤Î¿åÃå¤ÎÄ¹½÷¤È³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤À¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹