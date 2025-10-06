ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ï10·î6Æü¡¢¸©Î©¹â¹»¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·çÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¸øÌ³¤Ë½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ÷¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï1¿Í...Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô30¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È=ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô ¡ãÅÄµ×ÊÝ¿¿µª °ËÅì»ÔÄ¹¡ä ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡× ÅÄÊýÃÏ¶è¤Î¸©Î©¹â¹»¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª