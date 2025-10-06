¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¹ñÎ©·à¾ì¤Ç·Ù»ëÄ£¤È¼þÊÕ¤ÎÂç³Ø¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢ºÒ³²·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤«¤é·Ù»¡´±¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤ëÃËÀ­¡£ÃËÀ­¤ÎÂ­¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤¬¤Ï¡¢¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¬»Ü¤·¤¿¡ÈÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡É¤Ç¤¹¡£6Æü¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼þÊÕ¤ÎÂç³Ø¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤È¹Ô¤Ã¤¿ºÒ³²·±Îý¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ»þ´ÖÃæ¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢Ë¡À¯Âç³Ø