Ê¸³ØÅª¡¦Å¯³ØÅª²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÄÌ¾Î¥²¥ó¥¸¥Ö¡Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¾ÈÌÀ¤¬¶î»È¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ä±ÇÁü¤Ë¡£¤Þ¤À¤É¤³¤Ë¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤ÏÀîÃ«³¨²»¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¶Ê¡£¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê