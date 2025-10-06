¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Îí¡ÊL.E.I. / THE RAMPAGEÀîÂ¼°íÇÏ¡Ë¤¬¡¢10·î6Æü¤Ë3rd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCrisis¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¢£¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤Õ¤¿¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¨¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¶Å½Ì THE RAMPAGE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÄ¹Ç¯¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿Æ±»Ö¤Ç¤â¤¢¤ë YAMASHO ¡Ê»³ËÜ¾´¸ã¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤ä¸ÉÆÈ¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ò¶«¤Ö¡¢ÞÕ¿È¤Î°ìºî¡£ ¹õ¡¹¤È¤·¤¿¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤Ê´í¤¦