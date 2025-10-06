 ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C 1¡¼1 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ê10·î4Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÅÅö¡©ÉªÉÕ¶á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ê¥Ï¥ó¥ÉÈ½Äê¤ËÉª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥Ï¥ó¥É¤«¤Ä¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î59Ê¬¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È½Äê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÀîºêF¤¬CK¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢µþÅÔ¤¬¥¯¥ê